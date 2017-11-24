Полиция разыскивает 61-летнего мужчину, подозреваемого в угрозе убийством и скрывшегося от суда

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. Полиция Гусевского района разыскивает Николая Колесникова, скрывшегося от суда.

119 УК РФ ('Угроза убийством'). 61-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. По оперативным данным, он может находиться в Гурьевском районе или в Калининграде. Подозреваемый, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, скрывается от мирового суда Гусева.

Мужчина хромает, у него татуировка на левом плече в виде эмблемы ВДВ, на правом — в виде черепа и кинжала. Приметы: на вид 55–60 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, серые глаза, седые волосы, короткая стрижка.

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