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У автомобиля Audi, врезавшегося в Гурьевском районе в дерево, заклинило руль, который починили накануне

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Об этом LiveKenig сообщила сестра пострадавшего Ангелина. У автомобиля Audi, врезавшегося в Гурьевском районе в дерево, заклинило руль.

Её брат вместе с другом починили его. По её словам, накануне у автомобиля сломался руль. Позже он поехал на нём в соседний посёлок за соляркой.

У машины заклинило руль, её развернуло, ударило об дерево и разорвало пополам. 'Он стал входить в поворот, скорость, конечно, была большая. Мимо проезжали очевидцы. Брат вылетел в боковое водительское стекло. Они нашли его мобильный телефон, достали из него SIM-карту, вставили в свой и позвонили нашему брату, который приехал на место ДТП', — рассказала родственница.

По словам Ангелины, у него множественные переломы таза, травматический шок. 31-летнего мужчину увезли в больницу с тяжёлыми травмами. Сейчас он находится в реанимации на искусственной вентиляции лёгких. Ему зашили диафрагму.

Он сам работает водителем и не сел бы пьяный за руль', — сообщила женщина. 'Брат не был пьян, об этом сначала стали говорить очевидцы, но впоследствии это не подтвердилось.

31-летний водитель на левостороннем закруглении дороги не справился с управлением автомобилем, собранным из различных элементов, которые ранее привезли в область. ДТП случилось в 19:15 на автодороге Калининград — Крылово.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: У автомобиля Audi врезавшегося в Гурьевском районе в дерево заклинило руль который починили накануне
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У автомобиля Audi, врезавшегося в Гурьевском районе в дерево, заклинило руль, который починили накануне