На дне Финского залива в районе прокладки газопровода "Северный поток -2" обнаружили три мины и торпеду

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Балтфлота Романа Мартова. В Финском заливе в районе прокладки газопровода 'Северный поток-2' обнаружили четыре мощных боеприпаса времён Великой Отечественной войны.

Все боеприпасы немецкого производства, уточнил Мартов. Три мины и торпеда, пролежавшие под водой более 70 лет, были найдены с помощью телеуправляемого аппарата.

Все четыре боеприпаса найдены в районе прокладки газопровода 'Северный поток-2'. Информация о взрывоопасной находке пришла от организации, занимавшейся гидролокационным исследованием дна.

При обследовании боеприпасов выяснилось, что поднимать их на поверхность опасно. На место был вызван противолодочный корабль 'Зеленодольск' с группой водолазов и специальным оборудованием. Было принято решение уничтожить их на месте, что и было сделано, сообщил представитель Балтфлота.

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