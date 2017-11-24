На Северном обходе Nissan сбил велосипедиста

Об этом LiveKenig сообщили в пресс-службе управления МВД по Калининградской области. В пятницу, 24 ноября, в Калининграде легковой автомобиль сбил велосипедиста.
Иномаркой управлял 53-летний водитель. 'Со стороны Тенистой Аллеи в сторону Советского проспекта ехал автомобиль Nissan. Машина сбила велосипедиста, который не спешился и переезжал проезжую часть возле пешеходного перехода', — пояснили в УМВД.
Его доставили в больницу. Велосипедист получил травмы. Подробная информация уточняется.Материал к публикации подготовил Honna.