На Северном обходе Nissan сбил велосипедиста

Об этом LiveKenig сообщили в пресс-службе управления МВД по Калининградской области. В пятницу, 24 ноября, в Калининграде легковой автомобиль сбил велосипедиста.

Иномаркой управлял 53-летний водитель. 'Со стороны Тенистой Аллеи в сторону Советского проспекта ехал автомобиль Nissan. Машина сбила велосипедиста, который не спешился и переезжал проезжую часть возле пешеходного перехода', — пояснили в УМВД.

Его доставили в больницу. Велосипедист получил травмы. Подробная информация уточняется.

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