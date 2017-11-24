Плюсы и минусы ставок на Лигу Европы
24-11-2017 20:01  
Греческий курорт Порто Хели
24-11-2017 19:55  
В Калининградском зоопарке новорожденный жирафёнок встал на ноги (видео)
24-11-2017 19:27  
Изготовление вывесок: варианты и оптимальные решения
24-11-2017 18:46  
Профессиональное лабораторное оборудование от прямого поставщика
24-11-2017 17:11  
Как онлайн узнать у долгах в базе ФССП
24-11-2017 16:50  
Чиновники поняли, что зря оплатили засыпку более 3 га на острове Октябрьском
24-11-2017 16:27  
Источник: должность детского омбудсмена в областном правительстве займёт Ирина Ткаченко
24-11-2017 15:48  
Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Батурина сообщила об увольнении
24-11-2017 15:20  
На Северном обходе Nissan сбил велосипедиста
24-11-2017 14:39  
"Пришло время сказать до свидания": детский омбудсмен Батурина подтвердила информацию об отставке
24-11-2017 14:34  
Ярошук, Зуев и Андреев прошли отбор конкурсной комиссии на должность главы города
24-11-2017 14:34  
Впервые за полгода калининградская промышленность показала рост
24-11-2017 13:40  
Алиханов поддержал идею ужесточить ответственность для чёрных копателей янтаря
24-11-2017 13:19  
Полиция разыскивает 61-летнего мужчину, подозреваемого в угрозе убийством и скрывшегося от суда
24-11-2017 13:19  
» » На Северном обходе Nissan сбил велосипедиста

На Северном обходе Nissan сбил велосипедиста

В мире
203
0

Об этом LiveKenig сообщили в пресс-службе управления МВД по Калининградской области. В пятницу, 24 ноября, в Калининграде легковой автомобиль сбил велосипедиста.

Иномаркой управлял 53-летний водитель. 'Со стороны Тенистой Аллеи в сторону Советского проспекта ехал автомобиль Nissan. Машина сбила велосипедиста, который не спешился и переезжал проезжую часть возле пешеходного перехода', — пояснили в УМВД.

Его доставили в больницу. Велосипедист получил травмы. Подробная информация уточняется. 

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: На Северном обходе Nissan сбил велосипедиста
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
На Северном обходе Nissan сбил велосипедиста