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» » На ул. Островского в Калининграде под железнодорожным мостом застрял мусоровоз (фото)

На ул. Островского в Калининграде под железнодорожным мостом застрял мусоровоз (фото)

В мире
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Островского под железнодорожным мостом застрял мусоровоз, при этом пострадал водитель. В Калининграде на ул. Об этом LiveKenig сообщили в УМВД по Калининградской области.

Островского двигался мусоровоз Mercedes под управлением 51-летнего водителя. В пятницу, 24 ноября, в 5:15 по ул. Мужчина не справился с управлением, и его машина наехала на балку моста: по предварительным данным, водитель забыл опустить контейнер.

С сотрясением головного мозга, ссадинами и ушибами его отвезли в БСМП. В результате происшествия водитель получил травмы.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: На ул. Островского в Калининграде под железнодорожным мостом застрял мусоровоз (фото)
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На ул. Островского в Калининграде под железнодорожным мостом застрял мусоровоз (фото)