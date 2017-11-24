На ул. Островского в Калининграде под железнодорожным мостом застрял мусоровоз (фото)

Островского под железнодорожным мостом застрял мусоровоз, при этом пострадал водитель. В Калининграде на ул. Об этом LiveKenig сообщили в УМВД по Калининградской области.

Островского двигался мусоровоз Mercedes под управлением 51-летнего водителя. В пятницу, 24 ноября, в 5:15 по ул. Мужчина не справился с управлением, и его машина наехала на балку моста: по предварительным данным, водитель забыл опустить контейнер.

С сотрясением головного мозга, ссадинами и ушибами его отвезли в БСМП. В результате происшествия водитель получил травмы.

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