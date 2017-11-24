155 убитых, 120 раненых: в Египте взорвали мечеть (обновлено)

Как сообщает ТАСС, такую информацию опубликовала газета 'Аль-Ахрам' со ссылкой на собственные источники в структурах власти. В результате взрыва мечети на севере Синайского полуострова 155 человек погибли, 120 ранены.

Террористы подъехали на четырёх внедорожниках, окружили мечеть, взорвали в толпе молящихся боеприпас, а затем стали в упор расстреливать людей. Нападение на мечеть совершено утром 24 ноября во время пятничной молитвы в городке Эр-Рауда неподалёку от столицы Северного Синая. Боевики стреляли и по каретам скорой помощи, которые пытались забрать раненых.

Подразделения армии и полиции проводят операцию по прочесыванию местности. Во всех больницах и госпиталях провинции Северный Синай объявлено чрезвычайное положение. МВД взяло под усиленную охрану все государственные и общественно значимые учреждения, в том числе мечети и церкви.

Об этом сообщает 'Медуза'. По уточнённым данным, при взрыве погибло по меньшей мере 235 человек, 109 человек пострадали.

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