Греческий курорт Порто Хели

Курорт Порто Хели расположен в Греции, на восточном побережье острова Пелопонесс, примерно в двух с половиной часах езды от Афин.

Порто Хели имеет естественную гавань, из которой открывается прекрасный вид на Саронический залив. Здесь очень много хороших пляжей, в том числе Ververoda, Hinitsa и Maistraki. На них вы можете заняться любым водным видом спорта: поплавать, понырять с трубкой и маской, покататься на лодках и водных лыжах, заняться виндсерфингом. Снять дом в греции на лето - выгодно и удобно, и оно того стоит, чтоб незабываемо и с комфортом провести время.

На курорте есть множество ресторанов и таверн, где готовят блюда как местной, так и мировой кухни. Здесь вы также сможете посетить кафе, бары, ночные клубы, открытые кинотеатры, магазины и бутики. Для детей построен большой парк развлечений Немо, включающий в себя спортивные площадки, батуты и аттракционы.

Порто Хели богат историческими памятниками и достопримечательностями, на знакомство с которыми понадобится много времени. Вам будет предложено множество экскурсий. Например, посещение Эпидавра, где есть амфитеатр и храм, посвященный Асклепию - греческому богу медицины и врачевания. Также вы можете посетить местечко Эрмиони - в прошлом маленькую рыбацкую деревушку, или же руины города Halieis, который процветал и был наполнен жизнью 2500 лет назад. Несмотря на это все еще можно разглядеть части домов, бань и пресс для отжима оливкового масла, который находился в черте города. Все эти достопримечательности находятся в нескольких минутах ходьбы от самого курорта.

На близлежащие острова - Спецес, Гидру и Порос - можно добраться на пароме или водном такси. Это станет незабываемым путешествием для вас и вашей семьи. Обязательно посетите остров Монемвасию, на котором более 30 византийских церквей.

На Порто Хели продолжительное жаркое лето и влажные прохладные зимы. Тем не менее круглый год здесь очень много света. В июле и августе столбик термометра в полдень поднимается до 33 градусов. Зимой температура воздуха составляет около 14 градусов, а в день выдается около 6 солнечных часов.

В настоящее время существует множество туров в Грецию. Курорт Порто Хели привлекает семьи своим удобством, качественным обслуживанием и сказочными пейзажами.

Самое лучшее время года для посещения Порто Хели - это весна. В это время на курорте самая благоприятная погода для прогулок по живописной сельской местности, экскурсий и мероприятий на открытом воздухе.

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