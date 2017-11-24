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В Калининградской области раскрыта серия мошенничеств в сфере жилищного строительства

В мире
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Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.  Калининградская полиция раскрыла серию мошенничеств, связанных с жилищным строительством.

Пятеро его  клиентов лишились около двух миллионов рублей из-за того, что он предоставил им недостоверную информацию о якобы имеющихся у него в собственности земельных участках. Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что к мошенничеству причастен 45-летний руководитель строительной фирмы.

Да и не мог выполнить, потому что разрешений на строительные работы у него не было. Мужчина заключал договоры на строительство индивидуальных домов, брал с клиентов деньги, но обязательств е выполнял.

Мужчине вменяют в вину мошенничество, а также присвоение денег. Следователи отдела МВД России по Гурьевскому району возбудили в отношении подозреваемого пять уголовных дел.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: В Калининградской области раскрыта серия мошенничеств в сфере жилищного строительства
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В Калининградской области раскрыта серия мошенничеств в сфере жилищного строительства