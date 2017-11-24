В Липецке ультразвук из мобильного приложения вызвал недомогание у школьников

Недомогание мог вызвать ультразвук из мобильного приложения, пишет РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию. В Липецке более 20 школьников попали в больницу с одинаковыми симптомами.

У детей наблюдались сильная головная боль, слабость, тошнота. Более 20 учеников липецкой школы №35 в в возрасте 10-13 лет госпитализированы с одинаковыми симптомами. Двоих отправили в реанимацию после судорожных приступов.

Некоторые дети рассказали медикам, что им стало плохо через несколько минут после того, как кто-то включил на уроке мобильное приложение с ультразвуком. Врачи склоняются к тому, что школьники перенесли психофизиологическое воздействие.

Помимо этого, проверяется третья версия – приём школьниками каких-то психотропных веществ, пишет издание LipetskMedia.ru. В администрации Липецка сообщили, что вторую версию произошедшего — пищевое отравление — уже отвергли, поскольку попавшие в больницу дети 24 ноября не ели в школьной столовой.

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