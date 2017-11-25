В Батуми сгорел пятизвёздочный отель, 11 человек погибли

Кроме того, 21 человек пострадал, сообщает Meduza. В грузинском городе Батуми во время пожара в пятизвёздочном отеле погибли 11 человек.

Из гостиницы эвакуировали около 100 человек. По информации СМИ, пожар в отеле Leogrand начался вечером 24 ноября.

Кроме того, в отеле выявлен целый ряд нарушений норм противопожарной безопасности, сообщил министр внутренних дел Грузии Георгия Гахарии. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать перегрев электропроводки в спа-салоне. В частности, в гостинице не оказалось пожарной лестницы.

Хочу поблагодарить спасателей, так как благодаря их смелым действиям мы смогли снять людей с седьмого этажа. 'Был задымлен единственный коридор, лестница, и люди были блокированы на седьмом этаже. Также хочу поблагодарить порт Батуми за технику, которая помогла нам спасти людей', — заявил Гахарии.

В 2015 году в гостинице 'Армази' в 20 километрах от Батуми произошел пожар, в результате которого погибли трое детей. Это не первый крупный пожар в отелях Грузии, напоминает РИА Новости. Владелец гостиницы был арестован. 45 человек, среди них 31 подросток, смогли выбраться из горящего здания.

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