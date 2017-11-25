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В Калининграде за сутки в четырёх ДТП пострадали пять человек

В мире
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Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области. За прошедшие сутки на дорогах Калининградской области в четырёх ДТП пострадали пять человек.

Как выяснилось, водитель не обратил внимания на знаки, ограничивающие высоту транспортного средства. Так, рано утром в пятницу, 24 ноября, в Калининграде на улице Островского грузовик Mercedes налетел на пролётные конструкции железнодорожного моста. В итоге мужчина госпитализирован с травмами.

Потерпевший получил телесные повреждения. Двумя часами позже на Северном обходе легковой Nissan под управлением 53-летнего водителя сбил пожилого велосипедиста.

43-летний мужчина травмирован. Во второй половине дня в пятницу на улице Кирова в Калининграде пешеход попал под колёса автомобиля Lexus.

25-летний водитель автомобиля Skoda не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в дерево. В тот же день в девятом часу вечера на автодороге Калининград – Балтийск в ДТП пострадали два человека. В результате столкновения автомобилей пострадали пассажир и водитель Mercedes. От удара машину отбросило на встречку, по которой как раз двигался легковой Mercedes.

Среди нарушителей как водители, так и пешеходы.  Всего за сутки калининградцы 677 раз нарушили ПДД, уточнили в ГИБДД.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: В Калининграде за сутки в четырёх ДТП пострадали пять человек
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В Калининграде за сутки в четырёх ДТП пострадали пять человек