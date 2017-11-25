Учёные предложили лечить шизофрению с помощью аватаров (видео)

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на описание разработки, опубликованное в журнале The Lancet Psychiatry. Британские специалисты создали виртуального аватара, который помогает больным шизофренией справляться с голосами в голове.

Некие 'голоса' в голове оскорбляют больных, угрожают либо приказывают совершить что-то опасное. Медицинский журнал напомнил, что до 70% шизофреников испытывают слуховые галлюцинации. Часто эти симптомы удаётся ослабить с помощью лекарств, но, по данным психиатров, даже после лечения каждый четвёртый пациент продолжает слышать голоса.

Исследователи вместе с пациентами, согласившимися участвовать в эксперименте, визуализировали в компьютерной программе преследующий больного 'голос'. Чтобы эффективнее лечить шизофрению, учёные создали цифровую визуальную модель — аватара.

В соседнем помещении находился психиатр, который говорил с больным фразами, характерными для галлюцинаций конкретного человека. Пациенты общались с виртуальным собеседником ежедневно в течение полутора месяцев.

Погибли семь человек. В начале ноября в Ижевске в результате взрыва газа частично обрушился девятиэтажный дом. По его словам, он всё время слышал в голове голоса, оскорблявшие и обзывавшие его. К взрыву оказался причастен жилец этого же дома, который рассказал, что отомстил соседям за обиды.

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