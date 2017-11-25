Жертвами теракта в мечети на севере Синая в Египте стали 305 человек, среди них 27 детей

По уточнённым данным, ранения получили 128 человек, сообщает ТАСС. Число погибших при взрыве мечети в египте достигло 305 человек, 27 из них – дети.

По сведениям генпрокуратуры страны, в нападении на мечеть участвовали от 25 до 30 боевиков. Теракт в мечети на севере Синая уже назван самым крупным в истории Египта. Они подъехали к месту атаки на пяти внедорожниках, привели в действие взрывное устройство, а затем расстреливали людей в упор.

Ни одна из экстремистских организаций пока не взяла на себя ответственность за произошедшее. В пятницу, 24 ноября, во время молитвы был совершён теракт в суфийской мечети в провинции Северный Синай.

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