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Очевидцы: ул. Железнодорожную затопило сточными водами

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Железнодорожную затопило канализационными водами. Вечером в субботу, 25 ноября, ул. Об этом сообщили очевидцы в группе 'Сообщество автомобилистов Калининграда и области' в 'ВКонтакте'.

На месте аварии работали сотрудники коммунальных служб. Горожане сообщили, что улицу перекрыли.

Железнодорожная в Калининграде тонет в отходах жизнедеятельности человека. 'Ул. Глубоко. Прорвало канализацию. Неприятно пахнет', — сообщается в сообществе. Легко словить гидроудар.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Очевидцы: ул. Железнодорожную затопило сточными водами
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Очевидцы: ул. Железнодорожную затопило сточными водами