Специалисты "Водоканала" устраняют порыв трубопровода на ул. Железнодорожной

Железнодорожной. Специалисты 'Водоканала' продолжают устранять последствия порыва трубопровода на ул. Об этом LiveKenig сообщили в пресс-службе предприятия.

На место были отправлены специалисты, они перекрыли аварийный участок дороги. Авария произошла около 20:00 25 ноября. Сегодня утром, ремонтные работы продолжились, отметил представитель пресс-службы.

Железнодорожную затопило канализационными водами. 25 ноября ул. Очевидцы сообщили, что из-за коммунальной аварии оказалась повреждена часть дорожного полотна.

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