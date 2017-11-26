Из-за аллергической реакции житель Черняховска лишился автомобиля

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. У жителя Черняховска украли автомобиль 'ГАЗ' во время продажи.

Почувствовав недомогание, он отдал ключи и документы клиенту, предупредив, что заберёт деньги после выздоровления. Мужчина рассказал полиции, что во время встречи с потенциальным покупателем его укусила оса, у него развилась аллергическая реакция. Позже покупатель отказался платить 40 тысяч рублей за автомобиль и не вернул его владельцу.

Украденную машину он сдал на авторазборку. Полицейские установили личность мужчины, им оказался ранее неоднократно судимый житель Полесского района. Она была изъята и возвращена владельцу.

2 ст. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. 159 УК РФ ('Мошенничество').

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