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» » В Германии автомобиль въехал в группу людей, есть пострадавшие

В Германии автомобиль въехал в группу людей, есть пострадавшие

В мире
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Об этом сообщает пресс-служба полиции Ольденбурга. В немецком Куксхафене (Нижняя Саксония) 29-летний мужчина на легковом автомобиле въехал в группу пешеходов.

#Polizei #Cuxhaven Mann fahrt mit Auto in Fu?gangergruppe - 6 Menschen verletzt, davon 1 Person schwer - Hintergrunde + Unfallursache noch unklar - Derzeit keine Hinweise auf #Anschlag - Bitte keine Geruchte verbreiten - Weitere Infos der Polizei folgen — Polizei Oldenburg (@Polizei_OL) 26 ноября 2017 г.

Один из них находится в тяжёлом состоянии. От его действий пострадали шесть человек. По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавших увезли в больницы, где им оказывают необходимую медпомощь, сообщает 'РИА Новости'. Водитель был доставлен в полицию для выяснения обстоятельств.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: В Германии автомобиль въехал в группу людей есть пострадавшие
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В Германии автомобиль въехал в группу людей, есть пострадавшие