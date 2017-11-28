В Калининграде задержали дворника, ударившего ножом 25-летнюю знакомую

Об этом LiveKenig сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области. В Калининграде мужчина ударил ножом в спину 25-летнюю знакомую.

Летней. Как пояснили в полиции, инцидент произошёл в субботу, 25 ноября, около 8:00 на ул. Женщина вместе с подозреваемым была у себя в квартире.

Она рассказала, что её знакомый, находясь у неё дома, в ходе конфликта ударил её ножом в спину. 'Заявление в отдел полиции поступило от самой пострадавшей. Женщину доставили в областную больницу в тяжёлом состоянии', — пояснили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. По горячим следам сотрудники полиции задержали 33-летнего подозреваемого, который работает дворником. Сейчас решается вопрос о его аресте. 111 УК РФ ('Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью').

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