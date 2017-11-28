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Источник: Годовалого ребёнка, умершего в ЦГКБ, за три дня до этого выписали лечиться домой
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Источник: Годовалого ребёнка, умершего в ЦГКБ, за три дня до этого выписали лечиться домой

В мире
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Об этом LiveKenig рассказал источник, близко знакомый с ситуацией. Годовалого ребёнка, который скончался в ЦГКБ, за три дня до смерти выписали лечится домой.

Врачи диагностировали фарингит и ОРВИ и направили мальчика в инфекционное отделение ЦГКБ для дальнейшего лечения. 21 ноября одиннадцатимесячного Кирилла доставили в Детскую областную больницу с высокой температурой. Там малыша осмотрели и отпустили домой. 

Родители самостоятельно привезли его в ЦГКБ. На следующий вечер ребёнку стало хуже. 25 ноября у него остановилось сердце. Мальчик был без сознания, оказанная помощь не принесла результатов.

Его мать — муниципальный служащий, отец трудится в газодобывающей компнаии.  По данным источника, ребёнок рос в благополучной семье.

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели мальчика. О смерти годовалого ребёнка в реанимации ЦГКБ стало известно в понедельник.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Источник: Годовалого ребёнка умершего в ЦГКБ за три дня до этого выписали лечиться домой
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Источник: Годовалого ребёнка, умершего в ЦГКБ, за три дня до этого выписали лечиться домой