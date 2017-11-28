Источник: Годовалого ребёнка, умершего в ЦГКБ, за три дня до этого выписали лечиться домой

Об этом LiveKenig рассказал источник, близко знакомый с ситуацией. Годовалого ребёнка, который скончался в ЦГКБ, за три дня до смерти выписали лечится домой.

Врачи диагностировали фарингит и ОРВИ и направили мальчика в инфекционное отделение ЦГКБ для дальнейшего лечения. 21 ноября одиннадцатимесячного Кирилла доставили в Детскую областную больницу с высокой температурой. Там малыша осмотрели и отпустили домой.

Родители самостоятельно привезли его в ЦГКБ. На следующий вечер ребёнку стало хуже. 25 ноября у него остановилось сердце. Мальчик был без сознания, оказанная помощь не принесла результатов.

Его мать — муниципальный служащий, отец трудится в газодобывающей компнаии. По данным источника, ребёнок рос в благополучной семье.

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели мальчика. О смерти годовалого ребёнка в реанимации ЦГКБ стало известно в понедельник.

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