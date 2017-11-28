В Калининграде ищут 37-летнего мужчину, который пропал три дня назад

Об этом LiveKenig сообщили добровольцы из сообщества 'Поиск пропавших людей Калининград'. В Калининграде волонтёры ищут 37-летнего мужчину, пропавшего 24 ноября.

Памяти Павших в Афганистане 24 ноября. Эдуард Максимов вышел из дома на ул. До настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Рост 190 см, телосложение обычное. Мужчине на вид 40 лет. Максимов был одет в чёрные ботинки и коричневую дублёнку. У него седые волосы и серо-зелёные глаза. Может нуждаться в медицинской помощи.

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