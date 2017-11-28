Ижевск встречает Деда Мороза из Великого Устюга

Новый год вплотную подобрался к Удмуртии. На празднования в Ижевск приехал Дед Мороз из Великого Устюга. Он примет участие в уличных гуляниях, поздравит горожан, лотерейных победителей — в этом году генеральным партнером «Путешествия Деда Мороза» по России стали государственные лотереи («Русское лото»).

По статистике государственных лотерей, за последние два года призы крупнее 100 000 рублей выиграли 66 жителей Удмуртии. При этом 16 из них стали лотерейными миллионерами! «Русское лото» принесло Ижевску 25 выигрышей выше 100 000 рублей. А для 5 победителей билет «Русского лото» стал пропуском в мир миллионеров.

Роман и Елена Ивановы из Ижевска выиграли в Гослото квартиру. О своей победе Ивановы узнали на сайте и долго не могли поверить в такую удачу. Увлечение лотереями у Романа от отца. Именно с его подачи супруги начали раз в месяц покупать лотерейные билеты. Настолько крупную сумму выиграли впервые. Елена госслужащая, а Роман занимается строительством. Выигранные деньги они решили потратить на постройку дачи.

«Русское лото» готовит грандиозный розыгрыш призов на сумму более МИЛЛИАРДА рублей! Эту сумму полностью разыграют 1 января 2018 года в прямом эфире федерального телеканала. Если никто не выиграет Джекпот, то все деньги будут распределены между всеми победителями беспрецедентного тиража. Выигрышным станет каждый второй билет! Купить билеты на небывалый тираж можно уже сейчас в пунктах продаж по всей стране и в интернете.

Справка о компании

Акционерное общество «Торговый Дом «Столото» — крупнейшая российская компания-распространитель государственных лотерей, операторами которых является Акционерное общество «Государственные спортивные лотереи» и Общество с ограниченной ответственностью «Спортлото». Торговая сеть АО «ТД «Столото» насчитывает более 60 000 точек по всей России. Лотерейные продукты, распространяемые АО «ТД «Столото», продаются во всех регионах РФ, а также в единственном в России лотерейном интернет-супермаркете www.stoloto.ru

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