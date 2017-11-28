Ижевск встречает Деда Мороза из Великого Устюга
28-11-2017 18:03  
Как научиться самостоятельно продвигать сайты
28-11-2017 17:56  
Полезный и информативный портал города Киева
28-11-2017 13:59  
Как эффективно бороться с Гепатитом С
28-11-2017 10:54  
Украшение свадебных принадлежностей
28-11-2017 10:50  
Все самые важные новости на Svitnov.com
28-11-2017 04:34  
Помощь каждой семье
28-11-2017 03:55  
Квартиры рядом с Черным морем в Ялте
28-11-2017 03:54  
Сельхозкооператив «Озерское» оштрафован на 10 тыс. руб. за нарушение ветеринарных правил
28-11-2017 00:44  
В Литве начали скупать у всех желающих мобильники и планшеты
27-11-2017 22:24  
В Калининграде ищут 37-летнего мужчину, который пропал три дня назад
27-11-2017 22:10  
"Не можем выйти из дома больше недели": в СНТ в Янтарном подтопило участки и дома
27-11-2017 21:50  
"Обнаружили вторую утечку": на ул. Железнодорожной продолжают устранять прорыв трубопровода
27-11-2017 21:46  
Греф рассказал, каким компаниям грозит скорый уход с рынка
27-11-2017 20:28  
В Варшаве неизвестные забросали камнями Центр мусульманской культуры
27-11-2017 20:14  
» » Ижевск встречает Деда Мороза из Великого Устюга

Ижевск встречает Деда Мороза из Великого Устюга

В мире
32
0

Новый год вплотную подобрался к Удмуртии. На празднования в Ижевск приехал Дед Мороз из Великого Устюга. Он примет участие в уличных гуляниях, поздравит горожан, лотерейных победителей — в этом году генеральным партнером «Путешествия Деда Мороза» по России стали государственные лотереи («Русское лото»).

По статистике государственных лотерей, за последние два года призы крупнее 100 000 рублей выиграли 66 жителей Удмуртии. При этом 16 из них стали лотерейными миллионерами! «Русское лото» принесло Ижевску 25 выигрышей выше 100 000 рублей. А для 5 победителей билет «Русского лото» стал пропуском в мир миллионеров.

Роман и Елена Ивановы из Ижевска выиграли в Гослото квартиру. О своей победе Ивановы узнали на сайте и долго не могли поверить в такую удачу. Увлечение лотереями у Романа от отца. Именно с его подачи супруги начали раз в месяц покупать лотерейные билеты. Настолько крупную сумму выиграли впервые. Елена госслужащая, а Роман занимается строительством. Выигранные деньги они решили потратить на постройку дачи.

«Русское лото» готовит грандиозный розыгрыш призов на сумму более МИЛЛИАРДА рублей! Эту сумму полностью разыграют 1 января 2018 года в прямом эфире федерального телеканала. Если никто не выиграет Джекпот, то все деньги будут распределены между всеми победителями беспрецедентного тиража. Выигрышным станет каждый второй билет! Купить билеты на небывалый тираж можно уже сейчас в пунктах продаж по всей стране и в интернете.

Справка о компании

Акционерное общество «Торговый Дом «Столото» — крупнейшая российская компания-распространитель государственных лотерей, операторами которых является Акционерное общество «Государственные спортивные лотереи» и Общество с ограниченной ответственностью «Спортлото». Торговая сеть АО «ТД «Столото» насчитывает более 60 000 точек по всей России. Лотерейные продукты, распространяемые АО «ТД «Столото», продаются во всех регионах РФ, а также в единственном в России лотерейном интернет-супермаркете www.stoloto.ru

Материал к публикации подготовил dess.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Ижевск встречает Деда Мороза из Великого Устюга » Живой Кёнигсберг