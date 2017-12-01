«В Южной Корее практически ничего о Калининградской области не знают»
01-12-2017 01:30  
Компании «Иммо-эксперт» разрешили построить блок-секцию у Верхнего озера
01-12-2017 01:07  
В Калининграде разыскивают 13-летнего мальчика, пропавшего 26 ноября
30-11-2017 22:16  
Медведев объяснил нежелание комментировать фильм "Он вам не Димон"
30-11-2017 21:48  
FIS: шесть российских лыжников отстранены от соревнований
30-11-2017 20:57  
Компании учредителя «Гаммы Девелопмент» разрешили вырубить 39 деревьев для застройки участка у парка «Юность»
30-11-2017 20:21  
Минсельхоз: Сколько компенсаций получит калининградский бизнес, зависит от других регионов
30-11-2017 20:14  
Правительство: Калининграду не хватает до норматива половины снегоуборочных машин
30-11-2017 19:00  
На польской военной базе в 170 км от Калининграда охранник застрелил коллегу
30-11-2017 18:50  
В Дании приняли закон, который может помешать строительству "Северного потока — 2"
30-11-2017 18:42  
Правительство РФ рассмотрит программу восстановления мелиоративной сети Калининградской области
30-11-2017 18:15  
Александр Троян стал врио главы администрации Полесска
30-11-2017 18:03  
В ДТП под Черняховском погибла пенсионерка, севшая в машину за несколько минут до аварии
30-11-2017 17:54  
На ул. Черняховского из-за ДТП с маршруткой блокировано движение трамваев
30-11-2017 17:28  
Как Моше Кантору удалось создать интернет для пациентов с психоневрологическими заболеваниями
30-11-2017 16:25  
» » Очевидцы: под Черняховском столкнулись внедорожник и фура, есть жертвы

Очевидцы: под Черняховском столкнулись внедорожник и фура, есть жертвы

В мире
163
0

Об этом сообщает источник в экстренных службах города. В четверг, 30 ноября, под Черняховском случилось ДТП.  

На дороге столкнулись внедорожник Honda и фура. ДТП случилось в 12:45 за посёлком Междуречье. На место прибыли медики и пожарные.  По сообщению очевидцев, водителя достали из машины, он был живой, пожилая пассажирка иномарки скончалась.

Между посёлками Подгорное и Междуречье он не убедился в безопасности манёвра и выехал на встречную полосу, чтобы обогнать впередиидущий Mercedes. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda ехал в Черняховск из Калининграда. От удара автомобиль Honda откинуло в отбойник, после чего машина столкнулась с фурой. Когда водитель заметил фуру, он попытался вернуться на свою полосу, но задел иномарку. Пассажирка Honda погибла. 

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Очевидцы: под Черняховском столкнулись внедорожник и фура есть жертвы
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Очевидцы: под Черняховском столкнулись внедорожник и фура, есть жертвы