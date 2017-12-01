Очевидцы: под Черняховском столкнулись внедорожник и фура, есть жертвы

Об этом сообщает источник в экстренных службах города. В четверг, 30 ноября, под Черняховском случилось ДТП.

На дороге столкнулись внедорожник Honda и фура. ДТП случилось в 12:45 за посёлком Междуречье. На место прибыли медики и пожарные. По сообщению очевидцев, водителя достали из машины, он был живой, пожилая пассажирка иномарки скончалась.

Между посёлками Подгорное и Междуречье он не убедился в безопасности манёвра и выехал на встречную полосу, чтобы обогнать впередиидущий Mercedes. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda ехал в Черняховск из Калининграда. От удара автомобиль Honda откинуло в отбойник, после чего машина столкнулась с фурой. Когда водитель заметил фуру, он попытался вернуться на свою полосу, но задел иномарку. Пассажирка Honda погибла.

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