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В ДТП под Черняховском погибла пенсионерка, севшая в машину за несколько минут до аварии

В мире
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Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. В ДТП под Черняховском 30 ноября погибла пассажирка внедорожника Honda.

По предварительным данным, водитель автомобиля Honda ехал в Черняховск из Калининграда. Авария произошла на 70-м км дороги Калининград — Нестеров. Когда водитель заметил фуру, он попытался вернуться на свою полосу, но задел иномарку. Между посёлками Подгорное и Междуречье он не убедился в безопасности манёвра и выехал на встречную полосу, чтобы обогнать впередиидущий Mercedes. От удара автомобиль Honda откинуло в отбойник, после чего машина столкнулась с фурой.

Ей около 80 лет. Пассажирка внедорожника Honda, которую водитель подобрал в посёлке Междуречье за несколько минут до ДТП, погибла на месте. Пенсионерка сидела на заднем сидении и, по предварительным данным, не была пристёгнута ремнями безопасности.

Оба они были пристёгнуты ремнями безопасности. Также в ДТП пострадали водитель внедорожника и пассажирка, которая сидела на переднем сидении. У водителя множественные переломы.

По сообщению очевидцев, водителя достали из машины, он был живой, пожилая пассажирка погибла на месте.  30 ноября в 12:45 за посёлком Междуречье на дороге столкнулись внедорожник Honda и фура.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: В ДТП под Черняховском погибла пенсионерка севшая в машину за несколько минут до аварии
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В ДТП под Черняховском погибла пенсионерка, севшая в машину за несколько минут до аварии