На польской военной базе в 170 км от Калининграда охранник застрелил коллегу

Об этом сообщает RMF FM. На польской военной базе в городе Ожиш Варминско-Мазурского воеводства охранник застрелил коллегу.

По данным радиостанции, стрельба не была преднамеренной. Инцидент произошёл утром в четверг, 30 ноября. Пострадавший получил ранение спины и скончался. Во время передачи обязанностей один из охранников сделал неконтролируемый выстрел в сторону другого.

Правоохранители установят обстоятельства гибели охранника и наличие у часовых квалификации и разрешения на использование оружия. На месте инцидента работает военная жандармерия.

Материал к публикации подготовил