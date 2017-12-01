В Калининграде разыскивают 13-летнего мальчика, пропавшего 26 ноября

Об этом на своей странице 'Вконтакте' сообщает ВОО 'Поиск пропавших детей S.O.S'. В областном центре разыскивают 13-летнего подростка, который ушёл из дома утром 26 ноября и до сих пор не вернулся.

Приметы мальчика: на вид 9-10 лет, рост 145-150 см, худощавый, тип лица европейский, глаза карие, короткие тёмные волосы. Пироговский Владислав около 9:00 в воскресенье, 26 ноября, вышел из дома и до сих пор о нём ничего не известно, пишут волонтёры. На ногах тёмные кроссовки с полосками. Был одет в тёмную куртку со светлыми полосами на рукаве, спортивные штаны серого цвета.

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