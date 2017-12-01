Очевидцы: на Берлинке упавшая берёза повредила два автомобиля

Об этом LiveKenig сообщили очевидцы. Утром, 1 декабря, на трассе Берлинка упала берёза.

Дерево, повредило два автомобиля. Инцидент произошёл около 7:00 на 23 километре автодороги в районе Чёртового моста. Жертв, по предварительным данным, нет.

По словам очевидцев, машины тормозят перед деревом в последний миг. Берёза перегородила часть проезжей части. Водителям советуют объезжать данный участок дороги только по бетонной полосе. Один из автомобилей серьёзно пострадал.

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