Под Черняховском лоб в лоб столкнулись два автомобиля (обновлено)

Об этом сообщают очевидцы в группе 'Сообщество автомобилистов Калининградской области' на сайте 'ВКонтакте'. В пятницу, 1 декабря, под Черняховском столкнулись два автомобиля.

После удара одну из машин выбросило на обочину. Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись лоб в лоб. По сообщению очевидцев, никто из людей серьёзно не пострадал. Машины получили значительные повреждения. Также автомобилисты говорят, что на дороге гололёд. Одну из участниц аварии увезли на скорой помощи.

По сообщению источника в экстренных службах города, на Гусевском шоссе столкнулись микроавтобус Renault и легковой автомобиль Ford. Обновлено от 12:05 ДТП случилось 9:15. Её увезли в Черняховскую больницу с ушибами таза и бедра. В аварии пострадала 47-летняя женщина.

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