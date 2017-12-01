Калининградская область приняла участие в международном экологическом проекте
01-12-2017 15:45  
СМИ: «Крокус» хочет вернуть часть миллиарда, потраченного на укрепление грунта под стадионом
01-12-2017 13:58  
Опрос: у каждого десятого россиянина есть знакомые с ВИЧ
01-12-2017 13:57  
Ковальский опровергнул покушение на себя
01-12-2017 12:47  
Гидрометцентр предупреждает о гололедице в Калининградской области
01-12-2017 12:33  
Названы самые неудачные российские фильмы
01-12-2017 11:55  
Экипаж пропавшей аргентинской подлодки, на поиск которой отправился корабль из Калининграда, признали погибшим
01-12-2017 11:10  
Оклад директоров муниципальных учреждений администрации Калининграда превысит 28 тыс. руб.
01-12-2017 10:59  
В России вступил в силу запрет на госзакупки иностранной мебели
01-12-2017 10:47  
В Калининграде отключили свет на восьми улицах (список)
01-12-2017 10:40  
Двухэтажные пассажирские вагоны из Калининграда в Москву планируют запустить в 2018 году
01-12-2017 09:53  
БФУ им.Канта предлагает калининградцам принять участие в создании музея советского детства
01-12-2017 09:45  
Росреестр по поддельным документам убрал запись об ипотеке с недвижимости, заложенной под займ компании Ивана Грибова
01-12-2017 08:58  
В России разработан стандарт для лечения пожилых людей
01-12-2017 08:44  
Компанию-собственника Дома Советов раздробили
01-12-2017 08:22  
» » Под Черняховском лоб в лоб столкнулись два автомобиля (обновлено)

Под Черняховском лоб в лоб столкнулись два автомобиля (обновлено)

В мире
141
0

Об этом сообщают очевидцы в группе 'Сообщество автомобилистов Калининградской области' на сайте 'ВКонтакте'. В пятницу, 1 декабря, под Черняховском столкнулись два автомобиля.

После удара одну из машин выбросило на обочину. Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись лоб в лоб. По сообщению очевидцев, никто из людей серьёзно не пострадал. Машины получили значительные повреждения. Также автомобилисты говорят, что на дороге гололёд. Одну из участниц аварии увезли на скорой помощи.

По сообщению источника в экстренных службах города, на Гусевском шоссе столкнулись микроавтобус Renault и легковой автомобиль Ford. Обновлено от 12:05 ДТП случилось 9:15. Её увезли в Черняховскую больницу с ушибами таза и бедра.  В аварии пострадала 47-летняя женщина.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Под Черняховском лоб в лоб столкнулись два автомобиля (обновлено)
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Под Черняховском лоб в лоб столкнулись два автомобиля (обновлено)