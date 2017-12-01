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Игоря Рудникова этапировали в московский СИЗО

В мире
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Об этом LiveKenig сообщил журналист газеты 'Новые колёса' Юрий Грозмани. Игоря Рудникова, обвиняемого в вымогательстве взятки у главы регионального СК РФ, этапировали в Лефортовскую тюрьму, которая находится в Москве.

Сотрудники СИЗО сообщили, что его нет. По его словам, это выяснилось, когда 1 декабря утром Рудникову принесли передачку. После чего приняли решение этапировать его в Москву. По словам юриста Михаила Золотарёва, вечером в четверг, 30 ноября, сотрудники ФСБ провели допрос в камере Рудникова. Адвоката Рудникова сотрудники правоохранительных органов об этом не предупредили. 

Они сейчас изучают их. 'Также за сутки до этого сотрудники ФСБ изъяли все материалы, связанные с киллером Кашириным. Как это связано с отправкой Игоря Петровича, пока неясно', — пояснил журналист.

В пятницу, 3 ноября, суд принял решение заключить депутата под стражу до 1 января 2018 года. Рудникова обвиняют в вымогательстве крупной суммы денег у главы регионального СК РФ. 'Вести-Калининград' сообщали со ссылкой на источник, что депутата хотят перевести для содержания под стражей в другой регион. 

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Игоря Рудникова этапировали в московский СИЗО
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Игоря Рудникова этапировали в московский СИЗО