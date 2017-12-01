Опрос: у каждого десятого россиянина есть знакомые с ВИЧ

Об этом сообщает ВЦИОМ. Большая часть жителей России считает, что ВИЧ — это важная проблема сегодня, однако есть и те, кто считает иначе.

Однако 38% не знают, чем различаются эти явления. Только 4% опрошенных ничего не слышали о ВИЧ или СПИДе. Однако 13% полагают, что заражение возможно бытовым путём, 11% — воздушно-капельным, а 4% верят в передачу вируса через рукопожатие. Подавляющее большинство знает, что заразиться можно половым путём, медицинским, а также во время маникюра или сеанса татуировки.

При этом 11% жителей страны знакомы с ВИЧ-позитивными людьми. Только треть россиян полагает, что люди из их окружения могут заразиться ВИЧ.

Однако 4% считают, что этих людей надо изолировать от общества, а 2% — предоставить самим себе. Почти все опрошенные указали, что таким больным нужна помощь.

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