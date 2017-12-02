Самолёт и автобус с террористами: как сотрудники всех спецслужб города провели учения в Калининграде (видео)

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ. Сотрудники всех спецслужб Калининграда провели учения по отработке предотвращения угроз террористических актов.

Вместе с тем в рамках учений проводилась тренировка по ликвидации последствий взрыва автобуса, следовавшего по маршруту аэропорт Храброво — Калининград. По замыслу учений неизвестные вооружённые лица проникли на территорию аэропорта Храброво и захватили в качестве заложников четырёх членов экипажа самолёта, готовящегося к вылету в Москву.

Подобные тренировки будут продолжаться. Результаты учения получили положительную оценку руководства оперативного штаба Калининградской области.

Взрыв был настолько сильный, что несколько дверей автобуса отломались, а стёкла разлетелись на десятки метров вокруг. Ранее сообщалось, что в учениях использовали настоящую тротиловую шашку, а не муляж.

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