В калининградской больнице провели две уникальные для региона операции вальгусной стопы

Об этом сообщается на сайте регионального правительства. В Калининградской областной больнице московский специалист провёл для двух пациенток уникальную операцию деформированной стопы.

Ф. Операцию проводил заведующий вторым травматологическим отделением Московской городской клинической больницы им. Иноземцева Артак Чарчян. И. Врач использовал новую методику. Обе пациентки страдали так называемыми шишками на ногах — вальгусной деформацией стоп, которая чаще наблюдается у женщин.

'В ходе операций была выполнена трёхмерная остеотомия, хирурги восстановили 'пружинистость' стопы, нормальную подвижность суставов', — сообщает пресс-служба правительства. По словам врача, не пришлось делать больших разрезов.

Уже в 2018 году планируется проводить такие операции в регионе на базе ОМС. Новой методике будут обучаться калининградские специалисты.

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