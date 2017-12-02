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» » В Германии неизвестные пытались взорвать рождественскую ярмарку

В Германии неизвестные пытались взорвать рождественскую ярмарку

В мире
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Об этом сообщает Медуза. В немецком городе Потсдаме полицейские обнаружили самодельную бомбу рядом с рождественской ярмаркой.

Предположение, что это может быть взрывное устройство, у него возникло после того, как он увидел в посылке провода. Известно, что о подозрительном предмете в полицию сообщил сотрудник аптеки, в которую доставил посылку.

Полиция подтвердила, что в пакете действительно находилось самодельное взрывное устройство. Всех людей из опасного района эвакуировали. Бомба уничтожена под контролем взрывотехников.

Информации о подозреваемых пока нет. Обстоятельства происшествия расследуются.

Выходец из Туниса Анис Амри угнал грузовик, убив водителя, и въехал на территорию ярмарки, задавив насмерть 11 человек и ранив более 50. В декабре 2016 года был совершен теракт на рождественской ярмарке в Берлине. Ему удалось скрыться; через несколько дней его убили полицейские в итальянском Милане.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: В Германии неизвестные пытались взорвать рождественскую ярмарку
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В Германии неизвестные пытались взорвать рождественскую ярмарку