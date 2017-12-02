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На проспекте Победы из-за гололёда такси выбросило на отбойник

В мире
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Машина буквально повисла между двумя проезжими полосами, сообщают очевидцы из Сообщества автомобилистов Калининграда и области. На проспекте Победы из-за гололёда такси выбросило на отбойник.

В салоне такси был пассажир. По всей видимости, автомобиль занесло при переезде через 'лежачего полицейского', предполагают автомобилисты. По предварительным данным, во время аварии никто не пострадал.

Самое крупное ДТП произошло на Приморском кольце, где столкнулись сразу более десяти машин. Из-за наледи на дорогах в Калининграде в субботу, 2 декабря пострадало уже около полутора десятков автомобилей.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: На проспекте Победы из-за гололёда такси выбросило на отбойник
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На проспекте Победы из-за гололёда такси выбросило на отбойник