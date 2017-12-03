В Новосибирской области во время пожара погибли пятеро детей

Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Воскресенье, 3 декабря, в частном трехквартирном доме в Искитимском районе Новосибирской области во время пожара погибли пятеро детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Из горящей квартиры выбежал хозяин. Жильцы одной из квартир почувствовали сильный запах дыма, они выскочили на улицу, вызвали пожарных и начали будить спящих соседей. 'При проведении разведки и тушении пожара сотрудники МЧС нашли детей. Он был госпитализирован. Согласно предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнём. По оперативной информации, пока не подтвержденной следственными органами, они погибли от отравления угарным газом в первые минуты пожара, обстоятельства трагедии устанавливает следственно-оперативная группа', — сказали в пресс-службе ведомства.

3 ст. Следственное управление областного СК РФ возбудило уголовное дело по факту гибели детей по ч. 3 УК РФ ('Причинение смерти по неосторожности'). 109 ч. Их отец получил ожоги. В пожаре погибли три мальчика (8 месяцев, 1,5 и 3 года) и две девочки пяти и семи лет. Причина возгорания устанавливается, уточнили в СК.

На месте пожара для установления обстоятельств возникновения чрезвычайной ситуации работают дознаватели МЧС и следователи. В тушении участвовали 37 человек, было задействовано восемь единиц техники. В результате удалось избежать перехода огня на две соседние квартиры и другие дома. Отмечается, что активно помогали пожарным жители посёлка.

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