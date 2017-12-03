Экипаж и пассажиры "Победы" реанимировали тяжелобольного ребёнка во время полёта

Об этом сообщает ТАСС. В воскресенье, 3 декабря, на борту самолёта авиакомпании 'Победа' несколько пассажиров-медиков и экипаж успешно реанимировали тяжелобольного ребёнка.

После взлёта мальчик почувствовал себя плохо, потерял сознание и перестал подавать признаки жизни. На борту самолёта, следовавшего из Москвы в Беслан, находилась женщина с больным ребёнком лет шести - семи.

Члены экипажа принесли ему кислородный баллон с маской и создали максимально комфортные условия. На помощь ребёнку пришли два пассажира-медика. Отмечается, что на протяжении полёта мальчик несколько раз терял сознание.

В аэропорту Беслана его ждала бригада скорой помощи. Врачи опасались за состояние пациента во время посадки, но всё прошло удачно.

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