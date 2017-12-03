Что такое тачскрин для телефона?
03-12-2017 15:36  
На Верхнем озере неизвестные сломали фонарь и бросили в фонтан
03-12-2017 14:16  
Степанюк: Крупные предприятия области покупают грузовой транспорт, потому что столкнулись с дефицитом перевозчиков
03-12-2017 14:15  
что нужно брать с собой в поход
03-12-2017 13:27  
В поддержку незрячего музыканта Никиты Плетнёва калининградцы собрали на концерте около 85 тыс. рублей
03-12-2017 12:42  
Экипаж и пассажиры "Победы" реанимировали тяжелобольного ребёнка во время полёта
03-12-2017 11:00  
Учёные БФУ им. Канта смоделировали движение двухсотметрового астероида, пролетевшего мимо Земли (видео)
03-12-2017 10:32  
В Польше военные обучат женщин самообороне
03-12-2017 10:27  
В 2018 году Балтфлот примет международный конкурс "Морской десант"
03-12-2017 08:55  
Инвестор дома над солнечными часами в Светлогорске сделал новую попытку получить разрешение на строительство
03-12-2017 08:40  
Житель Советска напал на женщину, сделавшую ему замечание
03-12-2017 08:16  
СМИ: сборную РФ допустят на Олимпиаду-2018 в нейтральном статусе
03-12-2017 07:40  
Александр Масляков останется ведущим КВН
03-12-2017 06:54  
В Калининграде затопило городское кладбище
03-12-2017 03:56  
Астрономы рассказали, какие уникальные явления можно увидеть в декабре
03-12-2017 03:00  
» » Экипаж и пассажиры "Победы" реанимировали тяжелобольного ребёнка во время полёта

Экипаж и пассажиры "Победы" реанимировали тяжелобольного ребёнка во время полёта

В мире
147
0

Об этом сообщает ТАСС. В воскресенье, 3 декабря, на борту самолёта авиакомпании 'Победа' несколько пассажиров-медиков и экипаж успешно реанимировали тяжелобольного ребёнка.

После взлёта мальчик почувствовал себя плохо, потерял сознание и перестал подавать признаки жизни. На борту самолёта, следовавшего из Москвы в Беслан, находилась женщина с больным ребёнком лет шести - семи.

Члены экипажа принесли ему кислородный баллон с маской и создали максимально комфортные условия. На помощь ребёнку пришли два пассажира-медика. Отмечается, что на протяжении полёта мальчик несколько раз терял сознание.

В аэропорту Беслана его ждала бригада скорой помощи. Врачи опасались за состояние пациента во время посадки, но всё прошло удачно.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Экипаж и пассажиры "Победы" реанимировали тяжелобольного ребёнка во время полёта
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Экипаж и пассажиры "Победы" реанимировали тяжелобольного ребёнка во время полёта