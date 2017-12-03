В иркутской пятиэтажке произошёл взрыв газа, есть жертвы

Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. В воскресенье, 3 декабря, в многоквартирном доме в городе Усть-Кут произошёл взрыв газа.

По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек, пятерым потребовалась медпомощь, около сотни жильцов были эвакуированы. Инцидент произошёл около 11:50 по местному времени.

'Погиб житель квартиры на втором этаже, госпитализирован мужчина с первого этажа, где произошёл взрыв', — уточнили в ведомстве. В результате хлопка разрушились перекрытия между квартирами на первом и втором этаже, выбиты стёкла в окнах двух квартир. Отмечается, что жилой дом негазифицирован.

По предварительной информации, делался натяжной потолок. В пресс-службе УМВД России по Иркутской области сообщили, что на первом этаже велись ремонтные работы.

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