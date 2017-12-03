Житель Советска напал на женщину, сделавшую ему замечание

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. В одном из многоквартирных домов Советска 45-летнюю женщину избил злоумышленник.

В ответ на это он начал ей угрожать, а затем принялся бить и душить. Пострадавшая сделала в подъезде замечание пьяному молодому человеку, который громко стучал в дверь одной из квартир.

Ранее судимый житель Советска был задержан. Женщина вызвала полицию. 1 ст. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. Ему грозит до двух лет лишения свободы. 119 УК РФ ('Угроза убийством').

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