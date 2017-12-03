Что такое тачскрин для телефона?
03-12-2017 15:36  
На Верхнем озере неизвестные сломали фонарь и бросили в фонтан
03-12-2017 14:16  
Степанюк: Крупные предприятия области покупают грузовой транспорт, потому что столкнулись с дефицитом перевозчиков
03-12-2017 14:15  
что нужно брать с собой в поход
03-12-2017 13:27  
В поддержку незрячего музыканта Никиты Плетнёва калининградцы собрали на концерте около 85 тыс. рублей
03-12-2017 12:42  
Экипаж и пассажиры "Победы" реанимировали тяжелобольного ребёнка во время полёта
03-12-2017 11:00  
Учёные БФУ им. Канта смоделировали движение двухсотметрового астероида, пролетевшего мимо Земли (видео)
03-12-2017 10:32  
В Польше военные обучат женщин самообороне
03-12-2017 10:27  
В 2018 году Балтфлот примет международный конкурс "Морской десант"
03-12-2017 08:55  
Инвестор дома над солнечными часами в Светлогорске сделал новую попытку получить разрешение на строительство
03-12-2017 08:40  
Житель Советска напал на женщину, сделавшую ему замечание
03-12-2017 08:16  
СМИ: сборную РФ допустят на Олимпиаду-2018 в нейтральном статусе
03-12-2017 07:40  
Александр Масляков останется ведущим КВН
03-12-2017 06:54  
В Калининграде затопило городское кладбище
03-12-2017 03:56  
Астрономы рассказали, какие уникальные явления можно увидеть в декабре
03-12-2017 03:00  
» » В Калининграде затопило городское кладбище

В Калининграде затопило городское кладбище

В мире
105
0

Об этом LiveKenig сообщили очевидцы. В Калининграде затоплено городское кладбище на проспекте Мира.

Многие не могут добраться до нужной могилы. По словам людей, которые регулярно посещают усопших родственников, это происходит уже не первый раз.

Понимаю, что у нас живых не очень ценят, но мёртвых прям совсем. 'Это на минутку городское кладбище, а тут ад творится. Там всё в воде, листья старые, мусор плавает', — возмущается калининградка Юлия. У меня бабушка чуть не плакала, от того, что не смогла к могиле пройти.

По его словам, больше всего затоплен четвёртый сектор. Директор муниципального предприятия 'Альта' Олег Быков сообщил изданию, что сигнал о подтоплении к ним поступил в субботу, 2 декабря.

Они установили на кладбище насосы для откачивания воды. В настоящее время на месте работают специалисты. Точную причину планируют определить в понедельник.  Возможно, подтопление связано с осадками.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: В Калининграде затопило городское кладбище
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
В Калининграде затопило городское кладбище