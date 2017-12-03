В Калининграде затопило городское кладбище

Об этом LiveKenig сообщили очевидцы. В Калининграде затоплено городское кладбище на проспекте Мира.

Многие не могут добраться до нужной могилы. По словам людей, которые регулярно посещают усопших родственников, это происходит уже не первый раз.

Понимаю, что у нас живых не очень ценят, но мёртвых прям совсем. 'Это на минутку городское кладбище, а тут ад творится. Там всё в воде, листья старые, мусор плавает', — возмущается калининградка Юлия. У меня бабушка чуть не плакала, от того, что не смогла к могиле пройти.

По его словам, больше всего затоплен четвёртый сектор. Директор муниципального предприятия 'Альта' Олег Быков сообщил изданию, что сигнал о подтоплении к ним поступил в субботу, 2 декабря.

Они установили на кладбище насосы для откачивания воды. В настоящее время на месте работают специалисты. Точную причину планируют определить в понедельник. Возможно, подтопление связано с осадками.

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