Гражданин Белоруссии подделал документы, чтобы ввезти в Россию 80-летний Rolls-Royce

Об этом сообщает Польский культурный центр. Гражданин Белоруссии пытался ввезти в Россию 80-летний Rolls-Royce стоимостью более 254 000 злотых.

На трейлере мужчина вёз три автомобиля, купленные в Голландии. На пограничный переход в Кузнице на выезд из Польши приехал гражданин Белоруссии. Машины следующих марок: Franklin Airman 1928 года, Rolls-Royce 1937 года и Jaguar 1951 года.

Его у мужчины не было. Сотрудники таможни и пограничники установили, что Rolls-Royce стоимостью свыше 254 000 злотых — это предмет старины, поэтому на его вывоз за пределы ЕС требуется специальное разрешение, выданное властями Нидерландов.

Водитель, зная об этом, переделал перевозочные документы и рассчитывал, что ему удастся пересечь границу без необходимого разрешения. Для вывоза машины стоимостью более 50 000 евро и старше 75 лет нужно иметь специальное разрешение.

Материал к публикации подготовил