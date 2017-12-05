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» » На подъезде к Куршской косе автомобиль упал в кювет с водой

На подъезде к Куршской косе автомобиль упал в кювет с водой

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Об этом сообщает 'Система 112 Калининград' на сайте 'ВКонтакте'. В воскресенье вечером, 3 декабря, в Зеленоградске легковой автомобиль упал в кювет с водой.

Со слов очевидца, который позвонил в службу спасения, машина упал в кювет с водой. ДТП случилось за 200 метров до шлагбаума на Куршскую косу. Автомобиль больше чем наполовину погрузился в воду, а салон стремительно заполнялся водой. В ней находился мужчина, он был в сознании, но не мог открыть дверь и выбраться. На вызов прибыли сотрудники поисково-спасательного подразделения.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: На подъезде к Куршской косе автомобиль упал в кювет с водой
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На подъезде к Куршской косе автомобиль упал в кювет с водой