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» » На ул. Леонова с балкона пятого этажа упала пенсионерка

На ул. Леонова с балкона пятого этажа упала пенсионерка

В мире
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Леонова с балкона пятого этажа упала пенсионерка. В понедельник, 4 декабря, на ул.   Об этом LiveKenig сообщил источник в экстренных службах города.

Леонова. Инцидент произошёл в 16:30 в жилом доме на ул. Сначала она выкидывала вниз вещи, а потом спрыгнула сама. Как рассказал LiveKenig очевидец происшествия, пожилая женщина стояла на балконе пятого этажа.

Просто повернул голову в окно и увидел, как бабушка выбрасывает вещи с балкона. 'Я работал напротив этого дома. Потом она неожиданно перелезла через него и спрыгнула', —  пояснил очевидец. 

Мужчина вызвал скорую помощь. Женщина упала на газон. От полученных травм 75-летняя пенсионерка скончалась на месте.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: На ул. Леонова с балкона пятого этажа упала пенсионерка
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На ул. Леонова с балкона пятого этажа упала пенсионерка