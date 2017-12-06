«Натурово» изнутри: фоторепортаж RUGRAD.EU
06-12-2017 01:40  
Физики рассказали о следах американских ядерных испытаний в российских соснах
06-12-2017 00:58  
$15 млн: МОК обязал Россию возместить расходы на расследование допинговых скандалов
06-12-2017 00:55  
Олимпийский комитет РФ дисквалифицирован решением МОК
06-12-2017 00:44  
Компания-организатор питания калининградских военнослужащих нарушила санитарное законодательство
06-12-2017 00:40  
МОК отстранил российскую сборную от участия в Олимпиаде-2018
06-12-2017 00:29  
МОК: Вице-премьер РФ Мутко отстранён от участия в Олимпийских играх пожизненно
06-12-2017 00:14  
Полный ввод в эксплуатацию Приморской угольной ТЭС перенесен на июль 2020 года
06-12-2017 00:13  
Калининград вошёл в тройку городов, в которых сильно подешевело вторичное жильё
06-12-2017 00:13  
Татьяна Николаева возглавила «Агентство по развитию здравоохранения и фармации»
06-12-2017 00:09  
Heineken нашла покупателя на завод в Калининграде
06-12-2017 00:06  
В Германии при столкновении пассажирского и грузового поездов пострадали более 50 человек
06-12-2017 00:01  
Реклама, продвижение и раскрутка предприятия
05-12-2017 21:57  
Фотосессия - сказка для малыша и его родителей
05-12-2017 21:30  
Как оформить покупку готовой фирмы
05-12-2017 20:18  
» » На Московском проспекте автомобиль сбил мальчика (обновлено)

На Московском проспекте автомобиль сбил мальчика (обновлено)

В мире
83
0

Об этом LiveKenig сообщил очевидец. Во вторник, 5 декабря, на Московском проспекте сбили ребёнка.  

Грига. Авария произошла около 14:20 на перекрёстке с ул. На пешеходном переходе на них наехал синий автомобиль Renault. Мальчик шёл из школы вместе с девочкой.   Девочку машина сильно не задела, а мальчик от удара отлетел в сторону.

Увидела, что мальчик лежит на дороге. 'Я услышала крики детей. Машина стояла за переходом. Для пешеходов горел зелёный.   Ребёнок сильно кричал, у него, скорее всего, сломана нога', — рассказала свидетель ДТП Марина.

Его доставили в Детскую областную больницу. По словам очевидца, мальчик учится в третьем классе. Обстоятельства ДТП выясняются.

Мужчина, управлявший автомобилем Renault, ехал по главной дороге на запрещающий сигнал. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, предварительно установлено, что девятилетний мальчик и десятилетняя девочка переходили дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В настоящий момент инспекторы ГИБДД проводят проверку по факту ДТП, устанавливая все причины и обстоятельства произошедшего. На переходе машина сбила детей.  Их госпитализировали.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: На Московском проспекте автомобиль сбил мальчика (обновлено)
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
На Московском проспекте автомобиль сбил мальчика (обновлено)