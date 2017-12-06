На Московском проспекте автомобиль сбил мальчика (обновлено)

Об этом LiveKenig сообщил очевидец. Во вторник, 5 декабря, на Московском проспекте сбили ребёнка.

Грига. Авария произошла около 14:20 на перекрёстке с ул. На пешеходном переходе на них наехал синий автомобиль Renault. Мальчик шёл из школы вместе с девочкой. Девочку машина сильно не задела, а мальчик от удара отлетел в сторону.

Увидела, что мальчик лежит на дороге. 'Я услышала крики детей. Машина стояла за переходом. Для пешеходов горел зелёный. Ребёнок сильно кричал, у него, скорее всего, сломана нога', — рассказала свидетель ДТП Марина.

Его доставили в Детскую областную больницу. По словам очевидца, мальчик учится в третьем классе. Обстоятельства ДТП выясняются.

Мужчина, управлявший автомобилем Renault, ехал по главной дороге на запрещающий сигнал. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, предварительно установлено, что девятилетний мальчик и десятилетняя девочка переходили дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В настоящий момент инспекторы ГИБДД проводят проверку по факту ДТП, устанавливая все причины и обстоятельства произошедшего. На переходе машина сбила детей. Их госпитализировали.

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