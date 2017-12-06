В Гурьевске мужчина поджёг съёмную квартиру и свой автомобиль

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. Полицейские застали с поличным поджигателя квартиры и автомобиля.

Огонь полностью уничтожил жилое помещение и повредил автомобиль Volkswagen Passat. Сообщение о возгорании квартиры и машины на одной из улиц Гурьевска поступило из пожарной части. Прибывшие на место происшествия полицейские застали поджигателя с поличным.

С помощью горючей жидкости злоумышленник сначала поджёг арендованную квартиру, а затем и свой автомобиль. Подозреваемым оказался 61-летний житель области, ранее судимый за незаконный оборот оружия.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. В настоящее время подозреваемого поместили в специализированное медицинское учреждение. Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, однако в данном случае могут быть принудительные меры медицинского характера. 167 УК РФ ('Умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога').

Материал к публикации подготовил