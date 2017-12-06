Насколько реально выиграть джек-пот в Русское Лото
06-12-2017 19:50  
Калининградцам не удаётся отсудить у "Янтарьэнерго" деньги за переподключение, стоившее 17 тысяч рублей
06-12-2017 18:35  
На Куршской косе обсудили размыв авандюны из-за штормов
06-12-2017 17:55  
Лжеремонтник продал за границей автомобиль калининградки стоимостью более полумиллиона рублей
06-12-2017 16:52  
House Remake - качественный ремонт квартир.
06-12-2017 14:37  
MoveUp Solutions - профессиональный колл центр
06-12-2017 14:33  
Источник: Людмила Сиглаева претендует на пост главного врача «Дорожной больницы» в Калининграде
06-12-2017 13:31  
Администрация Калининграда потратит три миллиона на уборку набережной Трибуца
06-12-2017 12:57  
Аналитики назвали самые продаваемые люксовые автомобили в России за октябрь 2017 года
06-12-2017 12:38  
В Гурьевске мужчина поджёг съёмную квартиру и свой автомобиль
06-12-2017 12:24  
Компания «КронЛес» не смогла обязать областное правительство принять лесные декларации
06-12-2017 12:21  
В Светлогорске пешехода ударило открывшейся у автобуса дверцей багажника
06-12-2017 12:16  
Фонтан в Советске решили открыть перед Новым годом
06-12-2017 12:02  
Перед ЧМ-2018 в Калининградской области будут отлавливать больше бездомных собак
06-12-2017 11:54  
Полиция Лондона готова оказать России помощь в организации ЧМ-2018
06-12-2017 11:40  
» » Лжеремонтник продал за границей автомобиль калининградки стоимостью более полумиллиона рублей

Лжеремонтник продал за границей автомобиль калининградки стоимостью более полумиллиона рублей

В мире
155
0

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. Полицейские задержали лжеремонтника по подозрению в продаже чужого автомобиля стоимостью 550 000 рублей.

В итоге он больше месяца якобы чинил машину, ссылаясь на сложность работ. 43-летняя женщина отдала свой автомобиль Honda малознакомому мужчине, который обещал отремонтировать её машину с хорошей скидкой в одной из стран ближнего зарубежья.

Он пообещал в ближайшее время привезти хозяйку иномарки для переоформления соответствующих документов. Как выяснили сотрудники полиции, мужчина уже через неделю продал автомобиль, взяв с покупателя предоплату в 100 000 рублей. Автомобиль Honda стоимостью 550 000 рублей мужчина согласился продать за 250 000 рублей.

В отношении него возбудили уголовное дело по ст. Задержанным оказался 38-летний калининградец, ранее не имевший судимостей. Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. 159 УК РФ ('Мошенничество').

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Лжеремонтник продал за границей автомобиль калининградки стоимостью более полумиллиона рублей
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Лжеремонтник продал за границей автомобиль калининградки стоимостью более полумиллиона рублей