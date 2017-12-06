Продолжительность жизни россиян выросла до исторического максимума

Об этом, как пишет ТАСС, заявила в Госдуме министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Россияне сегодня живут дольше, чем когда-либо в истории.

На сегодняшний день средняя продолжительность жизни в стране составляет 72,6 года. Это произошло с начала 2017 года. Среди мужчин этот показатель вырос сразу на 8,6 года, среди женщин — на пять лет.

В целом по стране снизилась смертность ото всех основных причин. Причиной министр назвала борьбу с болезнями — в частности, с туберкулёзом.

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