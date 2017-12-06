В Светлогорске пешехода ударило открывшейся у автобуса дверцей багажника

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. Во вторник, 5 декабря, в Светлогорске пострадал пешеход.

У туристического автобуса во время движения открылась дверца багажного отсека. ДТП случилось в 12:00 на улице Штрауса. Она ударила пешехода, который в это время шёл по тротуару.

Вероятно, у него была травма шеи. По словам очевидцев, мужчина находился в сознании, но не мог самостоятельно подняться. Они увезли 29-летнего пострадавшего в больницу. На место происшествия прибыли медики.

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