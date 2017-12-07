В Калининграде женщина, представившись проституткой, обманула туриста на 33 тыс. рублей

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. В Калининграде полицейские расследуют телефонное мошенничество, совершённое под предлогом оказания интимных услуг.
Мужчина рассказал, что стал жертвой телефонного мошенничества, перечислив на счёт неизвестных 33 000 рублей за интимные услуги. За помощью в полицию обратился гость Калининграда, проживающий в одной из гостиниц.
159 УК РФ ('Мошенничество'). Следователи возбудили уголовное дело по ст. Оперативные службы полиции устанавливают личности и местонахождение подозреваемых.Материал к публикации подготовил Adimas.