Связали и бросили в подвал: уголовное дело о похищении человека в Балтийске направили в суд

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Прокурор Советска направил в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих обвиняемых в похищении человека.

С этой целью, а также чтобы украсть солнечный камень, обвиняемые напали на 28-летнего мужчину и избили деревянной палкой. В октябре 2016 года трое мужчин 16, 18 и 32 лет договорились о похищении жителя Балтийска, который, по мнению обвиняемых, мог знать, где хранится добытый янтарь.

Там обвиняемые снова избили мужчину и пытались утопить его в луже. После этого они стянули руки и ноги мужчины пластиковыми хомутами и забросили потерпевшего в его же автомобиль, на котором вывезли похищенного в лес, расположенный возле Балтийска. Похитители требовали выдать им место хранения янтаря.

Остальным соучастникам — по статье 126 УК РФ ('Похищение человека'). Одному из жителей Советска предъявили обвинение по четырём статьям УК РФ ('Похищение человека', 'Вымогательство', 'Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления' и 'Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения').

Ночью в помещение ворвались двое мужчин в масках, избили 28-летнего местного жителя и увезли его на угнанном автомобиле в неизвестном направлении. Преступление было совершено в одном из автосервисов Балтийска. Полицейским удалось задержать троих похитителей в течение суток.

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