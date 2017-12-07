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В Калининграде снова затопило дворы на ул. Дзержинского

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Дзержинского в Калининграде оказались подтопленными из-за резкого повышения уровня воды в реке Лесной. Дворы домов на ул. Об этом в четверг, 7 декабря, LiveKenig сообщили местные жители.

Дзержинского и садовое товарищество, где проживают сотни людей. Вода покрыла единственный мостик, соединяющий ул. Жители опасаются повторения ситуации октября, когда подтопленными оказались несколько домов. Калининградцы обратились в администрацию, но, по их словам, там лишь констатировали, что в реке поднялся уровень воды.

Приехали, обрезали у деревьев ветки, но их даже не убрали. 'После такого резонансного случая было много шума, но не сделано ничего по существу. Естественно, что они и забили все каналы', — рассказал LiveKenig местный житель Юрий Фролов.  

Дзержинского. В конце октября из-за повышения уровня воды в реке Лесной затопило несколько домов в районе ул. Городу пообещали купить новую технику.  Люди были вынуждены спать в машинах по нескольку суток. По заявлениям калининградских властей, для решения проблемы с подтоплением города необходимо чистить не только канавы, но и реки, находящиеся в федеральной собственности.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: В Калининграде снова затопило дворы на ул. Дзержинского
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В Калининграде снова затопило дворы на ул. Дзержинского