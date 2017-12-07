Магазин качественных электротоваров
07-12-2017 14:23  
В Калининграде внук украл у бабушки 70 тыс. рублей, которые она хранила в плюшевом медведе
07-12-2017 14:19  
В Калининграде снова затопило дворы на ул. Дзержинского
07-12-2017 13:47  
Связали и бросили в подвал: уголовное дело о похищении человека в Балтийске направили в суд
07-12-2017 13:28  
На парковке возле Дома Советов начали обустраивать фан-зону к ЧМ-2018
07-12-2017 12:54  
В Калининграде женщина, представившись проституткой, обманула туриста на 33 тыс. рублей
07-12-2017 12:47  
Александр Ярошук торжественно вступил в третий срок
07-12-2017 12:14  
Калининградский зоопарк закрывает старый львятник и детскую площадку
07-12-2017 12:12  
На Московском проспекте мусоровоз врезался в легковой автомобиль, движение затруднено
07-12-2017 11:22  
Мутко заявил о готовности уйти в отставку
07-12-2017 11:14  
Исследование: Калининградская область на седьмом месте в рейтинге по доходности с туристов
07-12-2017 11:13  
Калининградская область оказалась на тридцатом месте среди регионов по уровню зарплаты
07-12-2017 11:06  
Очень много рэпа: как развлечься в Калининграде 8–10 декабря
07-12-2017 10:51  
Калининградский приют, в котором живут 92 кошки, просит помочь лекарствами и кормом
07-12-2017 10:17  
Алиханов предрёк "весну и лето" в отношениях России и Польши
07-12-2017 10:10  
» » В Калининграде внук украл у бабушки 70 тыс. рублей, которые она хранила в плюшевом медведе

В Калининграде внук украл у бабушки 70 тыс. рублей, которые она хранила в плюшевом медведе

В мире
161
0

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. В Калининграде сотрудники полиции раскрыли кражу 70 000 рублей из мягкой игрушки.

Пенсионерка обратилась в полицию. 63-летняя женщина заметила пропажу крупной суммы из плюшевого медведя, который лежал у неё дома. По предварительным данным, похищенные 70 000 рублей он потратил на развлечения. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что деньги украл 19-летний двоюродный внук потерпевшей, случайно обнаруживший тайник.

158 УК РФ ('Кража'). Против 19-летнего калининградца возбудили уголовное дело по ст. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: В Калининграде внук украл у бабушки 70 тыс. рублей которые она хранила в плюшевом медведе
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
В Калининграде внук украл у бабушки 70 тыс. рублей, которые она хранила в плюшевом медведе