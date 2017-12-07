В Калининграде внук украл у бабушки 70 тыс. рублей, которые она хранила в плюшевом медведе

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. В Калининграде сотрудники полиции раскрыли кражу 70 000 рублей из мягкой игрушки.

Пенсионерка обратилась в полицию. 63-летняя женщина заметила пропажу крупной суммы из плюшевого медведя, который лежал у неё дома. По предварительным данным, похищенные 70 000 рублей он потратил на развлечения. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что деньги украл 19-летний двоюродный внук потерпевшей, случайно обнаруживший тайник.

158 УК РФ ('Кража'). Против 19-летнего калининградца возбудили уголовное дело по ст. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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